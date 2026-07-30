Саратовский регоператор: злостные неплательщики начали оплачивать свои многолетние долги

Более 100 должников из числа самых злостных неплательщиков, которые с 2018 года никогда не платили за вывоз отходов, в июле полностью погасили свои долги.

Такой результат был достигнут благодаря усилению информационно-разъяснительной работы среди жителей Саратовской области



В этом году саратовский регоператор изменил подход к решению вопроса неплатежей со стороны собственников квартир и частных домов. Специалистами компании была проведена тщательная выборка лицевых счетов, по которым накоплена задолженность, определены категории неплательщиков по срокам возникновения задолженности и ее сумме. В результате были сформированы отдельные реестры с индивидуальным подходом к взысканию долгов по каждому лицевому счету.



В рамках нового подхода должники не только получили традиционные напоминания о необходимости своевременно оплачивать коммунальные услуги и досудебные претензии, но и адресные звонки. Операторы контакт-центра каждому разъясняли последствия накопленных долгов и возможные пути урегулирования возникшей проблемы. Такой комплексный подход позволил начать взыскание даже по лицевым счетам, которые ранее не оплачивали услугу по обращению с ТКО.



Напомним, федеральное законодательство обязывает собственников жилья своевременно и в полном объеме оплачивать коммунальные услуги. В противном случае ресурсоснабжающие организации начинают начисление пени с 31-го дня просрочки. При длительной неоплате документы передаются в суд для принудительного взыскания, что влечет за собой существенное увеличение суммы к оплате за счет судебных расходов. В ряде случаев они превышают сумму основного долга.



Саратовский регоператор рекомендует собственникам квартир и частных домов не допускать просрочки платежей за услугу по обращению с ТКО. В случае поступления информационных писем, досудебных претензий или звонка от оператора контакт-центра в срочном порядке оплатить задолженность или обратиться к специалистам компании для оформления рассрочки платежей.