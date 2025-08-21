Петровск выиграл в конкурсе малых городов в четвертый раз

Город Петровск Саратовской области снова завоевал победу в федеральном конкурсе малых городов.

Проект «Время открывать Петровск: Портал в город» получит 91,8 млн рублей – на благоустройство Привокзальной площади. Об этом в своем ТГ-канале сообщил глава района Максим Калядин.

— Мы смогли выиграть в престижном конкурсе второй год подряд! В прошлом году благодаря Вячеславу Володину из Петровска вновь запустили пассажирский поезд до Москвы. Наша привокзальная площадь снова ожила, стала местом притяжения для горожан. Но, если по-честному, ее внешний вид остался как будто из середины 20 века. А он должен быть совершенно другим! Все новшества для площади предложили сами петровчане. Проектировщики снова не подкачали и выдали сильный проект. И его поддержали на федеральном уровне, — рассказал чиновник.

Калядин отметил, что же предстоит сделать. Во-первых, сохранятся главные символы площади – это памятник Петра Первого, железнодорожный вокзал, водонапорная башня. А вокруг них появится современное пространство для отдыха. Во-вторых, реализуется главная «фишка» — крытый павильон с летним кинотеатром и прогулочная часть по Московской от площади до Гоголя.

Всё это появится в Петровске уже в следующем году.

— Спасибо всем жителям за поддержку и советы, за оригинальные идеи и любовь к родному Петровску. Без вас этой победы не было бы! — поблагодарил земляков глава района.