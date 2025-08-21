В Октябрьском районе Саратова завершились работы по благоустройству

На территории Октябрьского района в рамках реализации депутатского проекта «Новые парки и скверы», инициированного Вячеславом Викторовичем Володиным, работы завершены в полном объеме.

В текущем году выполнено строительство на 5-ти территориях:

— Сквер Студенческий на ул. Вольской, 2;

— ул. 4-я Беговая, 9;

— ул. Локомотивная, 19;

— ул. Сызранская, 130;

— ул. Шевченко, 13.

Благодаря депутатской программе годами заброшенные территории обрели новый облик. Проект направлен на создание комфортных зон отдыха для горожан, где каждый сможет провести время, уединиться и отдохнуть. Территория Октябрьского района обретает новый облик, став еще более привлекательным местом для жизни и отдыха жителей.