Петровский район стал «льняным» лидером Саратовской области

Сегодня отмечается народный праздник Льняной, или Ореховый Спас.

Обычно к этому времени в нашей стране начинали собирать лён, — напомнил в своем ТГ-канале глава Петровского района Максим Калядин.

— Для Петровска праздник особенный. Ведь наши аграрии – лидеры по выращиванию льна в регионе. В прошлом году район вышел на 1 место в области по этой культуре. И в 2025-м – тоже не отстаем! Уже собрали 1625 тонн. Лучший лён растет на полях у фермера Руслана Каримова, между Усть-Узой и Березовкой. Он использует все возможные технологии, чтобы получить богатый урожай. И по качеству тоже на первом месте. Узнал у фермера, а куда идет петровский лён? Оказывается – после переработки из него делают полезное пищевое масло. И поставляют в Москву, Саратов, другие города. Дело в том, что льняное масло становится все популярнее у любителей здорового питания. А еще классический плов с бараниной готовится именно на льняном масле. Ни для кого не секрет, что это одно из любимых блюд нашей большой страны. Поэтому и спрос на петровский лён растет с каждый годом! — рассказал Калядин.

