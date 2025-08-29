Экс-губернатору Дмитрию Аяцкову визит на ПМЭФ в размере почти 1 млн оплатил питерский бизнесмен

Директор Центра развития Саратовской агломерации Дмитрий Аяцков заявил, что его поездку на ПМЭФ-2025 оплатил спонсор.

Об этом рассказало издание «Четвертая власть».

Расходы пребывания на международном экономическом форуме в Питере стоимостью почти в 1 млн рублей (990 тыс. рублей) покрыл, со слов бывшего саратовского губернатора, директор ЗАО «Проектно-монтажный центр «Авангард» Андрей Нефедьев.

Как утверждает Аяцков, это была «квота организатора», и он «не израсходовал ни одной копейки государственных денег».

На заседании облдумы также выяснилось, что бюджет возглавляемого Аяцковым Центра за два года составил 26 млн рублей, при этом большая часть средств (свыше 22 млн рублей) была потрачена на зарплаты сотрудников. Средняя заработная плата в учреждении в 2024 году составила 98,1 тыс. рублей.

Издание «ЧВ» отмечает, что получение чиновником такого дорогого «подарка» от потенциального инвестора может быть расценено как факт коррупции, поскольку закон разрешает госслужащим принимать подарки стоимостью не более 3 тысяч рублей.

Напомним, глава Саратовской областной думы Алексей Антонов намерен инициировать проверку эффективности деятельности Центра развития Саратовской агломерации.