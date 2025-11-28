Петровский завод «Технокомплекс» стал победителем двух региональных конкурсов

Петровское предприятие «Технокомплекс» завоевало награды в номинациях «Инвестор года» и «Предприниматель года».

— За создание рабочих мест и привлечение инвестиций в экономику района наш завод взял приз как «Инвестор года» в сфере инновационной, технико-внедренческой и научно-исследовательской деятельности» и «Предприниматель года» в сфере производства, — написал в своем ТГ-канале глава района Максим Калядин.

Губернатор Роман Бусаргин вручил заслуженные награды руководителю предприятия Павлу Малинину.

Отметим, что ООО «НПО Технокомплекс» — резидент территории опережающего развития «Петровск». Завод динамично развивается и реализует инвестиционный проект по производству блочно-модульных станций очистки питьевых и сточных вод.

Подготовила Ольга Сергеева