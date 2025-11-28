В Саратове подвели итоги IX Патриотического форума «Победители»

На площадке Саратовского государственного университета состоялся финал ежегодного Патриотического форума «Победители».

Масштабное событие, объединившее более 1000 детей и молодежи из Саратовской и Волгоградской областей, стало ярким завершением одноименного социального проекта — победителя областного грантового конкурса для некоммерческих организаций 2025 года. Об этом информирует ТГ-канал «Политика и общество».

В девятый раз форум подтвердил статус востребованной региональной площадки для патриотического воспитания. Участники в возрасте от 4 до 24 лет из 45 образовательных организаций представили на суд жюри и зрителей свои творческие работы.

Главная особенность форума — уникальный синтез науки и педагогики: историки, краеведы и театроведы работают вместе с воспитателями, школьными учителями и вузовскими педагогами. Такой подход позволяет раскрывать таланты юных участников с разным уровнем подготовки, одновременно воспитывая в них глубокое чувство гордости за историю своей страны.

Финальный гала-концерт стал настоящим праздником памяти и творчества. Коллективы-финалисты представили многожанровые постановки, основанные на оригинальных сценариях о героях Великой Отечественной войны. В своих номерах участники органично сочетали вокал, хореографию, народный фольклор и современные сценические приемы, создавая пронзительные образы, посвященные героизму и стойкости народа.

Организаторов и участников форума приветствовала начальник отдела поектной работы министерсива внутренней политики и общественных отношений области Екатерина Шарапова. Она поблагодарила их за проделанную работу, подчеркнув важность сохранения памяти о подвигах предков через различные формы творчества.

Руководитель Фонда «Наследники традиций» и идейный вдохновитель форума Александр Чернышов отметил:

«Патриотический форум «Победители» является важнейшим инструментом воспитания новых патриотов. Благодаря этой площадке мы сохраняем и передаем семейные ценности и память поколений молодым людям, что сегодня крайне важно».

Подготовила Ольга Сергеева