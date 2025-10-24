Петровскому аграрно-технологическому техникуму исполнилось 125 лет

Сегодня отмечает более чем вековой юбилей старейшее учреждения среднего профессионального образования Саратовской области.

Готовить специалистов для сельского хозяйства у нас в Петровске идёт ещё с дореволюционных времен. В 1900 году местные помещики поняли, что Петровскому уезду нужны мастера, кто будет обслуживать сельхозмашины. И была основана Петровская учебная мастерская, в ней учились 25-30 человек. Об этом в своем ТГ-канале рассказал глава района Максим Калядин.

За 125 лет аграрный техникум много раз менял свое имя. Вырос целый учебный городок. И ни на год не прерывался образовательный процесс, это настоящая кузница рабочих кадров.

— Сейчас техникум сильно изменился. Новые современные мастерские, хорошее оборудование – всё это пришло благодаря нацпроекту президента Владимира Путина. За последние годы здесь выбрали правильный вектор развития – максимальное внимание именно рабочим специальностям. Во многом это заслуга многолетнего директора техникума Константина Правдина. Благодаря талантливым преподавателям здесь готовят специалистов, которых «с руками» отрывают наши работодатели. Это сварщики, механизаторы, автомеханики и многие другие. А главное – здесь учат не только профессионалов, но и патриотов Родины. Волонтеры помогают ремонтировать автомобили, которые потом отправляют на СВО, готовят суповые наборы и сухпайки для наших бойцов. Желаю всем сотрудникам техникума и студентам не сбавлять обороты! И поддерживать такой же высокий уровень образования, как и все эти годы, — поздравил техникум Калядин.

Подготовила Ольга Сергеева