Восстановление прудов Горпарка мэрия Саратова начнет с экспертной оценки

На базе администрации Октябрьского района в еженедельном формате проходят совещания по вопросам развития Городского парка с участием профильных структур мэрии Саратова.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, главная задача — поэтапно прорабатывать планы развития общественной территории и решать возникающие вопросы.

Одним из основных вопросов, рассмотренных на встрече, стало восстановление экосистемы прудов парка. Сейчас идет процесс включения объектов парка в реестр муниципальной собственности. Это важная процедура, которая позволит уже в текущем году выделить финансирование на обследование акватории.

Это задача одна из важнейших, которая планируется к реализации в текущем году, — сообщает мэрия.

Параллельно в ноябре начнется установка малых архитектурных форм (лавочек, качелей, урн), а также монтаж системы временного освещения. Все работы по благоустройству согласовываются с министерством природных ресурсов и экологии, ведь парк — это особо охраняемая природная зона.

Подготовила Ольга Сергеева