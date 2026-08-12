Легендарный Леонид Сметанников отмечает сегодня день рождения

Народный артист СССР Леонид Сметанников празднует 12 августа свое 83-летие.

Почётный гражданин Саратова, легендарный оперный певец родился в 1943 году в Челябинской области, а в 1966-м приехал в Саратов, с которым связал всю свою жизнь.

В 1968 году певец стал солистом Саратовского театра оперы и балета, а уже через год исполнил первую партию — Елецкого в «Пиковой даме». В 1973 году он стал лауреатом трёх крупных конкурсов, включая Всесоюзный конкурс имени Глинки. Именно Сметанников был первым исполнителем легендарной песни «День Победы» в эфире «Голубого огонька» 9 мая 1975 года.

С 1977 года Леонид Анатольевич преподаёт в Саратовской консерватории, с 1989-го — профессор, заведующий кафедрой академического пения. В 2019 году президент наградил его Почётной грамотой, а в мае 2025-го — Орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Ольга Сергеева