В центре Саратове меняют участок тепломагистрали с критическим износом

«Т Плюс» приступила к замене аварийного участка тепломагистрали на улице Горького.

В Саратове началась замена теплотрассы на улице Горького между Московской и Челюскинцев. Участок не был запланирован в ремонтную кампанию, но при обследовании выявили критический износ трубы, сообщили в «Т Плюс». Компания выделила дополнительное финансирование для включения объекта в программу модернизации.

На данный момент демонтировано 137 метров старой трубы, построено 40 метров железобетонного канала и уложено 70 метров новых труб с системой дистанционного контроля. Ежедневно на объекте работают 12 человек и 6 единиц техники. Всего предстоит заменить 240 метров теплосети, что обеспечит многолетнюю бесперебойную работу.

Ольга Сергеева