Пилоты рейса Новосибирск — Саратов столкнулись с лазерной атакой

Экипаж самолета авиакомпании «S7», выполнявшего рейс Новосибирск — Саратов, сообщил о попытке ослепления лазером со стороны земли. Инцидент произошел 12 сентября в 21:11 в районе поселка Иглино (Республика Башкортостан).

На высоте 11 километров пилоты заметили мощный зеленый лазерный луч, который был направлен в кабину экипажа с правой стороны. Командир воздушного судна немедленно доложил о происшествии диспетчерским службам, однако необходимости объявлять сигнал бедствия не возникло.

Самолет благополучно продолжил полет и совершил посадку в Саратове согласно расписанию. Как сообщили в телеграм-канале «АвиаИнцидент», информация передана компетентным органам для проведения расследования и поиска виновных.