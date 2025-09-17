В Саратовской области ужесточат ответственность за нарушение решений оперштаба

В Саратовской области планируют ввести административную ответственность за игнорирование нормативных актов, принятых оперативным штабом при губернаторе. Соответствующую инициативу представил начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин на заседании областной думы.

Согласно предложенным изменениям в региональный закон об административных правонарушениях, сотрудники управления получат право составлять административные протоколы на нарушителей. Новые меры предназначены для применения в периоды возникновения внешних угроз и направлены на обеспечение общественного порядка, предотвращение паники среди населения и сохранение тактической информации о действиях российских военных.

Для граждан штраф за первичное нарушение составит от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года размер штрафов увеличится: для граждан — до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.