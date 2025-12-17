Платформа Roblox готова выполнить требования Роскомнадзора

Компания Roblox, чья работа была ранее ограничена на территории России, пошла на контакт с регулятором.

Как сообщили в Роскомнадзоре, руководство платформы официально обратилось в ведомство и заявило о готовности к сотрудничеству.

В рамках этого взаимодействия Roblox обязался реализовать комплекс мер для модерации контента. Компания планирует усилить борьбу с распространением опасной информации и пресекать активность, связанную с организацией преступлений через внутренние коммуникации пользователей.

Напомним, Roblox стал невероятно популярным среди детей и подростков благодаря своей доступности и креативному потенциалу. Платформа привлекает пользователей возможностью выразить свою фантазию и создать уникальный игровой опыт.

Наталья Мерайеф