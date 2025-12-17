Обновлены составы Общественного совета и Молодежного парламента облдумы

Депутаты Саратовской областной Думы в среду, 17 декабря, провели плановую ежегодную ротацию в составе Общественного совета при региональном парламенте.

В него вошли мать участника специальной военной операции, активно участвующая в объединениях «Жены Героев» и «Боевое Братство», специалист по социальной работе Светлана Маслова, социальный педагог, председатель региональной общественной организации «Ассоциация приемных семей» Елена Кичаева, замдиректора гимназии № 75 Саратова Анастасия Морозова, ветеран боевых действий, участник СВО, представитель организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Канаков.

«Понимаю, какая это большая ответственность. Много вопросов у нас сегодня, которыми надо заниматься, искать решения совместно с депутатами областной Думы. Планирую сразу включиться в работу Общественного совета», – поделилась Анастасия Морозова.

В числе своих основных задач в составе Общественного совета при областной Думе Елена Кичаева назвала поддержку замещающих семей.

«По линии Ассоциации много работали с депутатами, представителями ведомств, и всегда видели отклик и заинтересованность в помощи нам. Как член Общественного совета смогу транслировать мнение наших граждан, наших мам. Верю, что получится продуктивная и плодотворная работа», – отметила она.

Также депутаты внесли изменения в состав Молодежного парламента при регпарламенте. В рамках продолжающейся ротации в него вошел учитель из школы № 7 Балашова Никита Свиридов.

Почетными грамотами Саратовской областной Думы по ходатайству депутатов регионального парламента и районных Собраний будут награждены учреждения образования и культуры, их сотрудники, работники медицинских и социальных организаций.