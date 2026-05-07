«Платформа роста» поможет брендам из Саратовской области выйти на популярный маркетплейс

Министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко объявил о старте приёма заявок на участие во всероссийской акселерационной программе «Платформа роста».

Проект ориентирован на поддержку местных брендов, имеющих потенциал для масштабирования. Принять участие могут представители малого и среднего предпринимательства, включённые в соответствующий реестр, обладающие зарегистрированным товарным знаком и работающие в одном из регионов-участников, включая Саратовскую область.

Участников программы ждёт комплексное сопровождение: помощь в оформлении карточек товаров, обучающие мероприятия, проведение рекламных кампаний, предоставление доступа к крупной маркетплейс-площадке, а также содействие в выходе на международные рынки.

Подать заявку можно через министерство инвестиционной политики Саратовской области. Приём документов завершится в конце мая.

Ольга Сергеева