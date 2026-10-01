Платформенная экономика: профессиональный взгляд

В России с 1 октября 2026 года вступил в силу закон о платформенной экономике. Новые правила регулируют отношения цифровых платформ с продавцами, владельцами пунктов выдачи заказов и другими участниками рынка. О том, что меняется для предпринимателей и какие возможности открывает новая система, обсудили в формате круглого стола «Платформенная экономика. Новая архитектура бизнеса» в пресс-центре КП-Саратов.

В обсуждении приняли участие первый заместитель министра экономического развития Саратовской области Олег Савенков, директор Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес — инкубатор Саратовской области» Екатерина Асташкина, заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Саратовской области Алексей Головачев и федеральный представитель Ассоциации предпринимателей платформенной экономики Екатерина Диденко.Часть российской экономикиПервый заместитель министра экономического развития Саратовской области Олег Савенков рассказал об основных положениях нового Федерального закона № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации».

По его словам, платформенная экономика уже стала системным фактором развития российской экономики. Вокруг платформ сформировалась целая производственная и сервисная цепочка: производители, продавцы, логистические, финансовые и IT-компании, пункты выдачи заказов.

Что меняется для продавцов? Олег Савенков выделил пять основных изменений.

Во-первых, платформы должны заключать с продавцами и владельцами ПВЗ прозрачные договоры. О существенных изменениях условий работы партнёров необходимо предупреждать минимум за 45 дней.

Во-вторых, продавцы смогут отказываться от участия в акциях и промо без санкций. Платформы также должны раскрывать принципы ранжирования товаров и услуг. Произвольные блокировки продавцов и изменение карточек товаров без законных оснований не допускаются.

Третье направление — контроль безопасности и легальности товаров. Платформы должны интегрироваться с 12 государственными информационными системами.

Четвёртое изменение касается споров между платформами и продавцами. Вводится обязательный досудебный порядок: платформа должна рассмотреть претензию и в течение 15 дней дать мотивированный ответ. Наконец, усиливается ответственность за нарушения. Для юридических лиц предусмотрены штрафы до 500 тыс. рублей. Надзорные органы также смогут требовать устранить нарушения и компенсировать причинённые убытки.Кроме того, посреднические цифровые платформы должны быть включены в специальный государственный реестр, который будет вести Минэкономразвития России. Платформы также обязаны передавать в ФНС сведения о доходах участников, работающих через площадки.

О возможностях для предпринимателей рассказала директор Центра «Мой бизнес» Саратовской области Екатерина Асташкина. Для предпринимателей сегодня недостаточно просто разместить товар на маркетплейсе. Необходимо уметь представить продукт, организовать онлайн-продажи и логистику, заниматься продвижением и выстраивать взаимодействие с покупателями.«В платформенной экономике недостаточно произвести качественный товар. Важно сделать так, чтобы о нем узнало как можно больше покупателей. Центр поддержки предпринимателей Центра „Мой бизнес“ оказывает содействие по продвижению бизнеса», — добавила Екатерина Асташкина.

В Центре предприниматели могут получить поддержку в продвижении своих товаров и услуг, развитии бизнеса и освоении современных инструментов работы с цифровыми площадками. Такие меры особенно актуальны для небольших компаний и локальных брендов, которым необходимо не только найти новые каналы продаж, но и научиться эффективно представлять свою продукцию в цифровой среде.Одним из инструментов, о котором говорили в рамках круглого стола, стал сервис «Новаторикс». Он ориентирован на предпринимателей, которым нужны современные инструменты для развития бизнеса и продвижения продукта. Использование подобных сервисов позволяет компаниям адаптироваться к меняющейся структуре рынка и эффективнее использовать возможности, которые дают цифровые платформы.

Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Саратовской области Алексей Головачев сообщил о поддержке региональных компаний и локальных брендов.

«Сегодня многие предприятия думают о выживании. Именно платформенные решения способы ответить на эти вызовы, которые строят перед промышленностью. Речь идет о новой модели экономики, позволяющей снижать издержки и повышать эффективность», — сказал Алексей Головачев. В ТПП создано 16 комитетов, предпринимателей готовы консультировать в комитете по промышленности и комитете цифровых технологий и инноваций.

Федеральный представитель Ассоциации предпринимателей платформенной экономики Екатерина Диденко сообщила, что очень позитивно оценивает новый закон.

«Мы рады, что лёд тронулся — государство нас услышало», — сказала Екатерина Диденко.