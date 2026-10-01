В Саратовской области из-за выходных изменятся сроки перечисления соцвыплат и пособий

В Саратовской области перечисление части социальных выплат и пособий выпадает на выходные дни, в связи с чем изменятся сроки их доставки.

Об этом сообщает отделение Социального фонда России по Саратовской области.

На банковские счета жителей региона 2 октября зачислят выплаты за сентябрь. Среди них — единое пособие для семей с детьми до 17 лет и беременных, пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Кроме того, 2 октября получат пенсии за октябрь саратовцы, у которых дата их доставки приходится на 4 октября.

Ольга Сергеева