Почему хлебопёк из Саратова считает главный продукт несправедливо оклеветанным.

Основательница кондитерской «Замок любви» Алла Зинкова (на фото справа — Ред.) в эфире программы «Вкус жизни» на радио «Комсомольская правда» — Саратов выступила в защиту хлеба, который в последние годы всё чаще становится мишенью для критики с телеэкранов.

По её убеждению, правильно замешанный каравай из натуральных ингредиентов не может вредить человеку, а русская пословица «хлеб всему голова» появилась отнюдь не на пустом месте.

Первый блин — не комом

Алла Зинкова выросла в деревне, где азам хлебопечения её учили мама и бабушка. Они объясняли будущему ресторатору, как вымешивать тесто, контролировать соотношение муки и яиц и проверять готовность каждой «прядочки». Именно эта семейная рецептура легла в основу плетёного хлеба «Франзоль» — косы на натуральных дрожжах, курином яйце и молоке, которая принесла саратовским мастерам золотую медаль на московской выставке.

В семье предпринимательницы сохранилась и настоящая русская печь на девять противней, которую когда-то собственными руками выложила её мама. В ней до сих пор пекут домашний хлеб и готовят традиционные блюда.

«Музыка хлеба»: когда тишина звучит вкуснее

Одна из самых трогательных историй, прозвучавших в эфире, — о том, как Алла Зинкова услышала то, что сама называет «музыкой хлеба». Зайдя в цех в обеденный перерыв, когда оборудование молчало и стояла полная тишина, она уловила лёгкий мелодичный треск свежей выпечки. Подсыхающая хрустящая корочка звучала, по её словам, словно первый тонкий ноябрьский ледок на лужах или тихий перезвон колоколов.

«Не красна изба углами»: стихи, рождённые грозой

Вдохновение от деревенского детства и уважение к труду хлеборобов легли и в основу стихотворения о побитом градом пшеничном колоске, который падает в землю зерном, чтобы весной прорасти и стать пасхальным куличом.

Эти строки родились у Зинковой после грозы в начале мая накануне Пасхи и прозвучали в радиоэфире, — пишет saratov.kp.ru.

Факт, который стоит знать

Алла Зинкова — не просто основательница кондитерской. «Замок любви» существует уже более 20 лет, предприятие дважды становилось лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги Поволжья — ГЕММА», а на выставке «Золотая осень» в Москве продукция саратовских кондитеров получала золотые медали. Сама предпринимательница — многодетная мама, и двое её сыновей уже нашли своё место в семейном деле: старший занимается компьютеризацией процессов, а средний Глеб учится на технолога хлебобулочных изделий и уже сам выпекает булочки в цехе. Внучка Машенька тоже проявляет интерес к семейному бизнесу.

Так что когда с экранов очередной «эксперт» говорит о вреде хлеба, в Саратове есть кому возразить — и не только словом, но и золотой медалью, и живой русской печью, и той самой «музыкой корочки», которую не услышишь в телевизоре.

Ольга Сергеева