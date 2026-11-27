В Саратове 27 ноября утром при столкновении автобуса и легковушки покалечились трое.

Пассажиры госпитализированы. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

«Пострадавших трое. Все в состоянии средней степени тяжести доставлены в одно из лечебных учреждений города Саратова. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — отметили в ведомстве.

Ранее в прокуратуре региона сообщили, что на пересечении улиц Октябрьской и Григорьева столкнулись Kia Rio и пассажирская «Газель». Прокуратура Волжского района Саратова организовала проверку.