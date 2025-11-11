Плюс 10 баллов к ЕГЭ: Минцифры запускает курс программирования для старшеклассников

Минцифры запускает образовательную инициативу для учащихся.

Министерство цифрового развития анонсировало старт регистрации на специализированный курс по программированию и искусственному интеллекту, предназначенный для старшеклассников (8 — 11 классы) и студентов колледжей. Программа разработана при участии ведущих технических университетов: МФТИ, РосНОУ, МГТУ им. Баумана и IT-партнера «1Т». Обучение построено так, что будет доступно даже новичкам без опыта в кодировании.

Для школьников из Саратова, которые примут участие в проекте, предусмотрена особая льгота — дополнительные 10 баллов к результатам Единого государственного экзамена.

В рамках курса учащиеся познакомятся с языком Python, основами машинного обучения и компьютерного зрения. Образовательный процесс организован в дистанционном формате и включает теорию в формате новелл, видеолекции и интерактивные задания. Сложные темы разбираются с преподавателями, а для отработки умений используются симуляторы и игровые тренажеры.

Выпускники получат сертификат, который сможет дополнить их личное цифровое портфолио. Подать заявку на участие можно через портал Госуслуг до 14 ноября. Это отличный шанс приобрести актуальные IT-компетенции и помочь с выбором карьерного пути.

Ольга Сергеева