Панков рассказал о новом законе по решению проблемы дефицита врачей

Принят закон, который поможет решить проблему дефицита врачей в районах нашей области. В том числе, в сельских больницах.

Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слоV».

«Выпускники медвузов, обучавшиеся за счёт бюджета, должны будут отработать несколько лет в государственной медицине. Станет более строгим контроль за трудоустройством студентов-целевиков.

На попечительском совете СГМУ обсудим, какие возможности даёт этот закон для нашего ведущего медицинского вуза. И как эти возможности эффективно реализовать. Отмечу, интересы молодых врачей должны быть защищены. Приехав в район, они должны получить жильё, достойную зарплату и условия труда. А также возможность расти профессионально», — подчеркнул Николай Панков.