По итогам года Роман Бусаргин стремительно поднялся в медиарейтинге глав регионов

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин значительно поднялся в медиарейтинге глав регионов по итогам 2025 года.

Согласно данным компании «Медиалогия», в общероссийском рейтинге он занял 19-е место из 89, поднявшись сразу на 10 позиций по сравнению с 2024 годом.

Среди глав субъектов Приволжского федерального округа Бусаргин переместился с 6-го на 4-е место, уступив только руководителям Татарстана, Самарской области и Башкортостана. По общему количеству упоминаний в СМИ он оказался на втором месте в ПФО.

Аналитики отмечают, что высокий результат связан с правом губернатора официально информировать о беспилотных атаках на область, что активно тиражируется федеральными СМИ. Рейтинг учитывает все типы упоминаний — позитивные, нейтральные и негативные.

Лидерами общероссийского медиарейтинга стали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и губернатор Курской области Александр Хинштейн.