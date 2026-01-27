Вячеслав Володин: 872 дня борьбы

Прошло 82 года с окончательного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Она длилась 872 дня: с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года. Жертвами стали более миллиона человек.

Это одна из самых трагических страниц Великой Отечественной войны.

Люди стояли до последнего, защищая Родину и свои семьи. Несмотря на голод, холод, непрерывные бомбёжки и артобстрелы.

О городе, ставшем символом человеческой стойкости, писала поэтесса, драматург и военный журналист Ольга Берггольц, которая на себе испытала ужасы блокады:

«…Над Ленинградом — смертная угроза…

Бессонны ночи, тяжек день любой.

Но мы забыли, что такое слёзы,

что называлось страхом и мольбой.

Я говорю: нас, граждан Ленинграда,

не поколеблет грохот канонад,

и если завтра будут баррикады —

мы не покинем наших баррикад.

И женщины с бойцами встанут рядом,

и дети нам патроны поднесут,

и надо всеми нами зацветут

старинные знамёна Петрограда…».

1941 год

Освобождение Ленинграда от фашистской блокады — ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ НАШЕГО НАРОДА.

Мы должны делать всё, чтобы БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ ЕГО. Защищать правду о событиях Великой Отечественной войны и героизме тех, благодаря кому сегодня живём.