Вячеслав Володин: 872 дня борьбы

Новости Саратова
Прошло 82 года с окончательного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Она длилась 872 дня: с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года. Жертвами стали более миллиона человек.

Это одна из самых трагических страниц Великой Отечественной войны.

Люди стояли до последнего, защищая Родину и свои семьи. Несмотря на голод, холод, непрерывные бомбёжки и артобстрелы.

О городе, ставшем символом человеческой стойкости, писала поэтесса, драматург и военный журналист Ольга Берггольц, которая на себе испытала ужасы блокады:

«…Над Ленинградом — смертная угроза…
Бессонны ночи, тяжек день любой.
Но мы забыли, что такое слёзы,
что называлось страхом и мольбой.

Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады —
мы не покинем наших баррикад.

И женщины с бойцами встанут рядом,
и дети нам патроны поднесут,
и надо всеми нами зацветут
старинные знамёна Петрограда…».

1941 год

Освобождение Ленинграда от фашистской блокады — ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ НАШЕГО НАРОДА.

Мы должны делать всё, чтобы БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ ЕГО. Защищать правду о событиях Великой Отечественной войны и героизме тех, благодаря кому сегодня живём.