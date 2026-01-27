Вячеслав Володин: 872 дня борьбы

Прошло 82 года с окончательного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Она длилась 872 дня: с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года. Жертвами стали более миллиона человек.
Это одна из самых трагических страниц Великой Отечественной войны.
Люди стояли до последнего, защищая Родину и свои семьи. Несмотря на голод, холод, непрерывные бомбёжки и артобстрелы.
О городе, ставшем символом человеческой стойкости, писала поэтесса, драматург и военный журналист Ольга Берггольц, которая на себе испытала ужасы блокады:
«…Над Ленинградом — смертная угроза…
Бессонны ночи, тяжек день любой.
Но мы забыли, что такое слёзы,
что называлось страхом и мольбой.
Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады —
мы не покинем наших баррикад.
И женщины с бойцами встанут рядом,
и дети нам патроны поднесут,
и надо всеми нами зацветут
старинные знамёна Петрограда…».
1941 год
Освобождение Ленинграда от фашистской блокады — ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ НАШЕГО НАРОДА.
Мы должны делать всё, чтобы БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ ЕГО. Защищать правду о событиях Великой Отечественной войны и героизме тех, благодаря кому сегодня живём.