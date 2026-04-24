По итогам проверки замечания по производственной деятельности Водоканала составили менее 1% расходов

В Саратове продолжается реализация масштабного проекта по модернизации коммунальной инфраструктуры.

За последние два года на обновление систем водоснабжения и водоотведения из областного бюджета было выделено более 1,8 млрд рублей. Столь значительный объем финансирования требует повышенного внимания к финансовому и техническому контролю, который администрация города выстраивает совместно с Контрольно-счетной палатой.

Учитывая специфику коммунальных работ, которые зачастую носят скрытый характер, акцент делается на непрерывном мониторинге исполнения контрактов и выездном контроле непосредственно на объектах. На 2026 год запланировано контрольное мероприятие в форме мониторинга исполнения заключенных контрактов, при этом, как отмечалось в докладе, контролем охвачены все 27 участков, где ведутся работы.

Отдельной задачей остается повышение внутренней эффективности предприятия. В ходе проверки поднимались вопросы кадрового дефицита, уровня оплаты труда и экономической обоснованности отдельных расходов. При этом нарушения, касающиеся производственной деятельности Водоканала, носят незначительный характер и составляют менее 1% от общих расходов предприятия. В этом контексте строгий финансовый надзор и устранение неэффективных затрат должны работать не только на повышение прозрачности, но и на создание условий для укрепления кадрового потенциала предприятия и долгосрочной устойчивости городских сетей.