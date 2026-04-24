В Саратовской областной Думе написали «Диктант Победы»

Сегодня, 24 апреля, прошла международная патриотическая акция «Диктант Победы», одной из площадок которой выступила Саратовская областная Дума.

Свои знания о событиях Великой Отечественной войны в стенах регионального законодательного собрания проверили более 70 человек: депутаты, сотрудники аппарата Думы, члены Общественного совета и Молодежного парламента, волонтеры.

Спикер облдумы Алексей Антонов (фракция «Единая Россия») напомнил, что в этом году акция приурочена к 130-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

«Диктант Победы – не просто «экзамен», а напоминание о том, что через память о прошлом мы строим великое будущее. Можно с гордостью сказать, что Саратовская область в лидерах по количеству площадок и участников», – сказал Антонов.

Финалист региональной программы «Наши герои», ветеран СВО Тимофей Сакун подчеркнул значимость сохранения исторической правды, что является целью «Диктанта Победы».

«Сегодня против нашей страны ведется информационное воздействие, предпринимаются попытки переписать историю Великой Отечественной войны. Но для нас это не просто прошлое. Это кровь, потери, судьбы миллионов людей. Пока мы это помним, жива Победа. Сейчас идет борьба не только за территорию, но и за историческую правду. Наши ребята защищают страну и вместе с этим нашу историю. Желаю вам уверенности, внимания и честного отношения к тому, что вы делаете, потому что память – это тоже поле борьбы. И мы в этой борьбе не имеем права отступить», – сказал он.

Также с приветственным словом выступил участник специальной военной операции Данил Максимов, отметивший высокую ценность акции:

«Для меня диктант Победы – не формальность и не экзамен, а история простых людей, отказавшихся от брони и ушедших защищать землю от врага. В этом диктанте память о том внутреннем огне, который не давал погаснуть надежде даже в самые лютые морозы нашим бойцам. И сегодня, вписывая ответы в бланки, мы с вами на мгновение прикасаемся к судьбам героев. Пусть этот диктант станет искренним шагом к сохранению общей правды и общей победы».

По информации организаторов, в этом году в Саратовской области действовало 2066 площадок «Диктанта Победы», а всего в России — действовало 35 тысяч. Депутаты Саратовской областной Думы также участвовали в акции на площадках в своих округах.