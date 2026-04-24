Депутаты областной Думы призвали проверить законность размещения гаражей во дворе техникума в Саратове

Резонансная ситуация с размещением гаражей во дворе бывшего авиационного техникума в Саратове привлекла внимание депутатов Саратовской областной Думы.

Председатель регионального парламента Алексей Антонов заявил, что законность соглашения, лишившего город нужного для развития земельного участка, необходимо подвергнуть тщательному анализу.

«Сомнительные либо безответственные действия становятся помехой на пути развития города. Так в Саратове территория объекта социальной сферы – авиационного техникума, а ранее Мариинской женской гимназии, оказалась сдана гаражному кооперативу в долгосрочную аренду. Сегодня есть решение, выделены ресурсы, чтобы вдохнуть в историческое здание новую жизнь. Вновь сделать его украшением и гордостью города и вернуть на службу обществу. Внутренний двор как неотъемлемая часть данного объекта соцсферы также должен использоваться по назначению», – сказал Антонов.

Зампред Думы Роман Грибов (фракция «Единая Россия») задался вопросом, чем руководствовались чиновники, когда давали разрешения на аренду.

«Здание бывшего авиационного техникума готовится к масштабной реконструкции – это важный для города и региона объект. Нахождение на его территории частных гаражей просто недопустимо: это мешает строительным работам», – подчеркнул парламентарий.

Вице-спикер регионального парламента Сергей Овсянников назвал ситуацию вопиющей. По его словам, земля в историческом центре Саратова имеет особую ценность и в первую очередь должна служить обществу, особенно если речь идет об обновлении образовательных учреждений.

«Считаю, что безответственные договоренности должны быть пересмотрены», – заключил депутат.