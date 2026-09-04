Авиакомпания «Победа» отменяет и задерживает рейсы из Саратова в Сочи из-за ограничений

В аэропорту «Гагарин» фиксируются массовые сбои в расписании рейсов авиакомпании «Победа» на сочинском направлении.

По данным онлайн-табло, вечерний рейс Саратов–Сочи дважды переносили, а затем полностью отменили.

Аналогичная ситуация — в аэропорту Сочи. Рейс, который должен был вылететь ещё 3 сентября в 18:40, переносили на полдень 4 сентября, но борт так и не отправился. Обратный рейс Сочи–Саратов также значится отменённым.

Причина — временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в сочинском аэропорту, которые действовали в дневное время. В Сочи сейчас наблюдается массовая отмена и задержка рейсов — по состоянию на утро 4 сентября задерживались 80 рейсов, отменены 24 на прилёт.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов после массированной ночной атаки украинских БПЛА на Сочи и федеральную территорию Сириус. Саратовский «Гагарин» также работал с ограничениями ночью 4 сентября. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о рейсах на сайтах аэропортов.

Ольга Сергеева