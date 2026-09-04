В Саратове с владельца Дома Яхимовича взыскали 100 тысяч рублей за разруху

С компании ООО «Принцип», владеющей объектом культурного наследия «Дом Яхимовича», принудительно взыскали штраф в 100 тысяч рублей.

Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

Дом Яхимовича — памятник архитектуры регионального значения, построенный в начале XX века на улице Советской. Его новым владельцем компания «Принцип» стала в ноябре 2024 года, выкупив здание за 12 млн рублей.

По условиям сделки, собственник был обязан провести работы по сохранению объекта. Однако, как выяснили специалисты комитета культурного наследия, состояние здания остаётся аварийным: повреждены стены, кровля и фундамент, по всему зданию проходят сквозные трещины.

Владелец проигнорировал предписание о ремонте, не обратился за заданием на разработку проекта реставрации, за что суд назначил компании штраф . Организация не стала оплачивать его добровольно, поэтому дело передали судебным приставам. Они арестовали счета и списали с них необходимую сумму.

Напомним, это уже не первая попытка найти инвестора для восстановления знаменитого Дома с кариатидами. По планам властей, полная реставрация объекта должна завершиться к 2028 году.

Ольга Сергеева