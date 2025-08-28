Победители областного конкурса грантов 2025 года обсудили реализацию своих проектов

На площадке министерства внутренней политики и общественных отношений области руководители общественных организаций — победителей конкурса социальных проектов 2025 года обсудили реализацию своих инициатив.

Рабочая встреча проходила в смешанном формате — онлайн и очно, собрав около 70 руководителей и представителей некоммерческих организаций.

Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая привела итоговую статистику конкурса 2025 года, подчеркнув, что проектные мероприятия охватят все муниципальные районы Саратовской области. Она также обратила внимание на усиление информационного сопровождения проектов, отметив, что на основе проектных заявок сформирован план мероприятий, которые будут широко освещаться в СМИ и социальных сетях.

В рамках совещания до участников совещания была доведена информация об изменении форм и содержания отчетности, предоставляемой некоммерческими организациями в ходе реализации проектов. Важно, что вся отчетность помогает упорядочить и систематизировать работу по выполнению проектных инициатив.

Участники встречи поделились планами реализации своих проектов и рассказали об ожидаемых результатах. Присутствующие задавали много конструктивных вопросов, касающихся организационных деталей проектов, а также критериев оценки эффективности проектных мероприятий в рамках календарного плана. Проектные мероприятия начнутся уже с 1 сентября.

Напомним, что в 2025 году в областном конкурсе социальных проектов победителями стали 88 некоммерческих организаций по 12 грантовым направлениям. Благодаря поддержке губернатора области Романа Бусаргина и программе софинансирования Фонда президентских грантов общий объем грантовой поддержки составил 66,1 млн. рублей. Максимальный размер гранта – 800 тыс. рублей.

Министерство внутренней политики и общественных отношений продолжит оказание всесторонней комплексной поддержки некоммерческим организациям по различным аспектам их деятельности и реализации проектных инициатив,- отметили в ведомстве.