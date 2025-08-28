Председатель облдумы потребовал проверки деятельности Центра развития Саратовской агломерации



Председатель Саратовской областной Думы Саратова Алексей Антонов выразил обеспокоенность эффективностью работы Центра развития Саратовской агломерации и индустриальных парков и призвал к проверке его деятельности Счётной палатой.

«Вопросов к Центру развития накопилось много, но ответов на них нет. Фактически, организация на бюджетные средства занимается мониторингом и анализом, что хорошо для отчётов, но где конкретные дела, улучшающие жизнь граждан, где привлечённые инвесторы?» — заявил Антонов.

По мнению председателя Думы, в условиях, когда страна прилагает усилия для укрепления экономики, каждая бюджетная копейка должна приносить отдачу для региона. Исходя из этого он считает необходимым проведение проверки Счётной палатой расходования бюджетных средств Центром развития.

«Результаты проверки будут учтены при принятии решения о финансировании структуры. У нас впереди согласительная комиссия по бюджету, и депутаты обратят самое пристальное внимание на эту ситуацию», — заключил Алексей Антонов.