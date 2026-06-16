«Победу» оштрафовали за отказ кормить своих пассажиров в саратовском аэропорту

В феврале 2026 года Саратовская транспортная прокуратура выявила нарушения в работе авиакомпании «Победа» при обслуживании пассажиров.

Напомним, рейс этого авиаперевозчика из Краснодара в Москву был вынужденно переведен на запасной аэродром в Саратове.

В ходе проверки выяснилось, что авиаперевозчик не обеспечил людей горячим питанием и не предоставил места в гостинице. Эти действия противоречат федеральным авиационным правилам и законодательству о защите прав потребителей.

По итогам надзорных мероприятий в отношении компании возбудили административное дело по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ («Оказание услуг, не соответствующих установленным требованиям»).

Авиакомпании было назначено наказание в виде штрафа, однако его точная сумма не раскрывается. Согласно санкции данной статьи, для юридических лиц взыскание составляет от 20 до 30 тысяч рублей.

Ольга Сергеева