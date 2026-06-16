Соцфонд сообщил саратовцам о зависимости размера выплат по больничному от стажа

В Саратовской области социальные выплаты по временной нетрудоспособности были назначены более чем 123 тысячам официально трудоустроенных граждан.

Эти данные были предоставлены местным подразделением Социального фонда России.

Размер материальной помощи по болезни зависит от двух основных факторов: продолжительности трудовой деятельности и уровня дохода за предыдущие два года. Работникам с трудовым стажем до пяти лет выплачивается 60% от их среднего дохода. Если стаж составляет от пяти до восьми лет, эта сумма увеличивается до 80%, а для тех, кто отработал восемь лет и более, пособие составляет 100% от среднего заработка.

Выплаты семьям, ухаживающим за ребенком младше восьми лет, производятся в полном объеме, то есть в размере 100% от заработка, при этом страховой стаж родителей не имеет значения. Кроме того, бывший сотрудник имеет право на получение оплаты по больничному листу от предыдущего работодателя в течение тридцати дней после увольнения, если он заболел или получил травму в этот период. Расчет такого пособия также основывается на 60% от среднего заработка за два года, предшествующих расторжению трудового договора.

Важно отметить, что итоговая сумма выплат не может быть ниже установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2026 году среднедневная сумма пособия, рассчитанная от МРОТ, составляет 890,73 рубля, а максимальная среднедневная выплата достигает 6 827,4 рубля.

Ольга Сергеева