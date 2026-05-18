Побеждает сильнейший: Президентская академия возглавила рейтинг RAEX по направлению «Менеджмент»

В 2026 году Президентская академия заняла первую строчку предметного рейтинга по направлению «Менеджмент», подготовленного агентством RAEX. Всего Академия вошла в 9 рейтингов, заняв место в ТОП-5 в семи предметных областях.

Предметный рейтинг RAEX по направлению «Менеджмент» является одним из ключевых отраслевых рейтингов российских вузов в области экономики, управления и бизнес-образования. Рейтинг оценивает качество подготовки специалистов в сфере менеджмента, госуправления, HR, туризма и смежных направлений. Направление подготовки «Менеджмент» в Президентской академии – это 40 образовательных программ бакалавриата и магистратуры, в том числе на английском языке.

«Подготовка управленческих кадров – одно из ключевых направлений работы Президентской академии. Мы готовим будущую элиту страны, а это требует самого высокого качества программ, их постоянной актуализации и соответствия реальным задачам государства и экономики. Для нас первое место в рейтинге RAEX – подтверждение того, что Академия задает стандарты управленческого образования в стране», – отметил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

В Саратовской области Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина Президентской академии реализует по направлению «Менеджмент» образовательные программы бакалавриата и магистратуры, нацеленные на подготовку грамотных управленцев, обладающих знаниями, умениями и навыками в области логистики, стратегического менеджмента, экономики и управления бизнесом в различных сферах деятельности.

«Первая позиция в предметном рейтинге RAEX – это, в первую очередь, оценка труда преподавателей и студентов. Для Поволжского института управления, как части большой команды Президентской академии, эта победа — доказательство того, что высочайший уровень Президентской академии доступен не только в столице, но и в регионах, в том числе в Саратовской области. Успех в рейтинге RAEX подтверждает: мы готовим специалистов высокого уровня, которые востребованы бизнесом и государством. Ответственность велика, но мы готовы её нести, продолжая развивать образование и внедрять самые передовые практики», – отметил и.о. директора Поволжского института управления – филиала Президентской академии Виктор Леонидович Чепляев.

Первое место в предметной области «Менеджмент» стало следствием улучшения четырех ключевых показателей, на которых базируется рейтинг: научной результативности, качества приема, подготовки кадров высшей квалификации и количества победителей студенческих олимпиад.

Президентская академия также вошла в ТОП-5 рейтингов по таким направлениям, как «Филология и журналистика», «История и археология», «Экономика», «Социология», «Психология», «Политология и международные отношения».

«Проект «Три миссии университета» в его предметной составляющей становится объективным инструментом оценки реальной конкурентоспособности вузов, учитывающим как академические достижения, так и запросы экономики и рынка труда», – подчеркнул, представляя результаты, глава RAEX Дмитрий Гришанков.

В отличие от многих вузовских рейтингов, методология предметных рейтингов RAEX полностью базируется на объективных статистических показателях и не использует субъективные экспертные оценки. Ранжирование формируется на основе 13 верифицируемых индикаторов, сгруппированных по трём миссиям – образовательной, научной и общественной.

