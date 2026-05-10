Поборы с бизнеса: саратовского общественника Протасова с супругой отправили под суд

Главу саратовской общественной организации «Наш Город» Алексея Протасова и его жену будут судить за коммерческий подкуп.

Региональная прокуратура сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении общественника с супругой. Их обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере, совершенном группой лиц.

По версии следствия, с сентября по ноябрь 2024 года пара выявляла нарушения в работе магазинов, торгующих алкоголем, и за деньги закрывала глаза на продажу спиртного несовершеннолетним. Протасова задержали весной 2025 года — при получении денег от коммерсанта в офисе. Всего, по данным следствия, супруги незаконно получили более 4 миллионов рублей.

Имущество пары арестовано. Дело направлено в Ленинский районный суд Саратова.

Ольга Сергеева