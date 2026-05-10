В саду «Липки» Саратова зацвела яблоня «Рудольф» с ярко-розовыми цветами

В старейшем саратовском парке зацвела декоративная яблоня.

В парке «Липки» началось цветение декоративной яблони сорта «Рудольф». Дерево, усыпанное нежными розовыми бутонами, стало настоящим украшением весеннего пейзажа и привлекает горожан, желающих сделать памятные снимки.

Название сорт получил в честь знаменитого оленя Санта-Клауса — Рудольфа, который своим сияющим красным носом освещал путь упряжке в метель.

Узнать подробности о яблоне «Рудольф» и других растениях в саду «Липки» можно, отсканировав QR-код на информационном стенде рядом с деревом. Сотрудники МБУ «Садово-парковое» готовы поделиться этими интересными сведениями.

Ольга Сергеева