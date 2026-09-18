В Базарном Карабулаке заслуженный учитель Российской Федерации, ветеран педагогического труда Татьяна Смолина, приняла участие в голосовании на УИК 477.



В Гагаринском районе на участке 1584 проголосовала многократная чемпионка мира, СССР и России по лёгкой атлетике, Почётный гражданин города Энгельса Ирина Можарова.



В Красноармейском районе ветеран с 32-летней выслугой Николай Скоров также пришел сегодня на 945 участок отдать свой голос. За его плечами 32 года службы и ни одного дня на территории России: Ташкент, Узбекистан, Беларусь, Германия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Все горячие точки, все боевые действия. На кителе — советский шеврон, а не российский, потому что служить в российской армии ему не довелось.