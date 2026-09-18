В Аркадаке жители голосуют на выборах за будущее и стабильность

Жители Аркадака голосуют с хорошим настроением на участке в Балашовском одномандатном округе № 166.

Выборы проходят 18, 19 и 20 сентября, участки работают с 8:00 до 20:00.

Активистка и волонтёр, помогающая бойцам СВО, Елена Лобачёва пришла на выборы вместе с сыном — для него голосование стало первым.

«Сегодня с хорошим настроением пришли на выборы. Я со своим сыном, он голосует первый раз. Голосуем за будущее нашей страны. Считаю, что наш голос очень важен. Ведь сегодня мы выбираем будущее, мир и стабильность», — рассказала Елена Лобачёва.

Работник торговли и жена участника СВО Анастасия Шамарина также пришла на избирательный участок.

«Я сегодня пришла на избирательный участок, чтобы быть вместе со страной, поддержать своего мужа, который защищает нашу Родину в зоне СВО. Даже на расстоянии мы едины», — отметила Анастасия Шамарина.

Ольга Сергеева