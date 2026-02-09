Почти 150 тысяч саратовцев не попали за границу из-за своих долгов

Саратовским должникам ограничили выезд за рубеж почти 150 тысяч раз в 2025 году.

В прошлом году судебные приставы Саратовской области вынесли 146 тысяч постановлений об ограничении выезда за пределы России для неплательщиков. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

Кроме того, почти 6 тысяч должников (5,9 тыс.) лишились права управления транспортными средствами.

Напомним, запрет на выезд за границу применяется, если общая сумма долгов по штрафам, налогам, коммунальным платежам и другим обязательствам превышает 30 тысяч рублей. Для алиментщиков и должников, причинивших вред здоровью, порог ниже — 10 тысяч рублей. Снять ограничение можно только после полного погашения задолженности.

Ольга Сергеева