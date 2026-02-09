Росстат обнародовал среднюю зарплату саратовцев за 2025 год

Саратовская область остаётся аутсайдером ПФО по зарплатам, несмотря на ее рост.

По данным Росстата, средняя номинальная зарплата в Саратовской области за январь–ноябрь 2025 года составила 65 305 рублей. Это на 15,6% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. В ноябре показатель достиг 67 737 рублей.

Однако, несмотря на рост, регион продолжает занимать последнее место в Приволжском федеральном округе по уровню доходов. Средняя зарплата по всему ПФО за 11 месяцев 2025 года составила 75 112 рублей (рост на 15,7%). Лидером округа остаётся Татарстан с показателем 87 734 рубля.

Окончательные данные, которые включат декабрь, будут опубликованы Росстатом позднее.

Алиса Эай