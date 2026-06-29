Почти 20 тонн меда пресекли для ввоза на территорию Саратовской области из Казахстана

В Саратовской области на границе остановили 19,5 тонн мёда из-за проблем с документами.

В международном пункте пропуска «Озинки» 20 июня была пресечена попытка ввоза крупной партии мёда из Республики Казахстан. Груз весом 19,5 тонн, следовавший в Московскую область, был остановлен сотрудниками Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

В ходе проверки сопроводительной документации инспекторы выявили ряд критических расхождений:

Несоответствие данных: название предприятия-изготовителя в документах не совпадало с информацией, нанесённой на маркировку товара.

Неполные сведения: в бумагах был указан неполный адрес изготовителя.

Из-за обнаруженных несоответствий у специалистов не было возможности удостовериться в ветеринарно-санитарной безопасности продукции и подтвердить эпизоотическое благополучие территории производства. В связи с этим вся партия мёда была возвращена обратно в Казахстан.

Россельхознадзор напоминает, что для перемещения животноводческой продукции через границу необходимо полное соответствие всей документации установленным требованиям. Любые расхождения являются прямым основанием для возврата груза.

Ольга Сергеева