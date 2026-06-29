Губернатор Бусаргин инициировал увольнение главы Вольского района

Глава Саратовской области Роман Бусаргин обратился к депутатам Вольского муниципального собрания с кадровым предложением.

Губернатор призвал рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности и последующем увольнении действующего главы района Сергея Сафонова.

Как подчеркнул глава региона, основанием для такого решения послужили многочисленные жалобы от местных жителей. Граждане выражают недовольство неудовлетворительной работой органов местного самоуправления.

Проблемы затрагивают множество сфер жизни района и, что особенно важно, срывают реализацию ключевых проектов, направленных на развитие муниципалитета.

Ольга Сергеева