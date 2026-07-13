Почти 300 тысяч саратовцев выбрали приложение «Госуслуги Дом»

Более 281 тыс. жителей Саратовской области используют приложение «Госуслуги Дом» для решения вопросов ЖКХ.

Сервис позволяет передавать показания счётчиков, оплачивать услуги и направлять обращения в управляющие компании.

Как отметил замминистра строительства и ЖКХ региона Александр Мышев, приложение стало эффективным инструментом взаимодействия.

Развитие экосистемы продолжается: в мессенджере MAX созданы домовые чаты для общения жителей с УК, а также доступны чат-бот и мини-приложение с полезными функциями.

Ольга Сергеева