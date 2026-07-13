В Саратове ищут уничтожителей украинских БПЛА

Минобороны РФ объявило набор добровольцев в отряд «Барс-Саратов» для защиты предприятий области от атак БПЛА.

Об этом сообщила администрация Волжского района Саратова.

Задачи: 10-дневное обучение на полигоне, уничтожение беспилотников (ПВО, РЭБ, РЭР, ЗПК). Сборы длятся 2–6 месяцев.

Единовременная выплата — от 21 500 до 57 000 рублей. Общий доход за время сборов — в среднем 100 000–110 000 рублей (с учётом зарплаты по основному месту и выплат Минобороны).

Добровольцам гарантируют: выполнение задач только на территории области, соцподдержку, сохранение рабочего места и средней зарплаты на период контракта, сохранение пенсии для силовиков, возможность трудоустройства на охраняемое предприятие.

Ольга Сергеева