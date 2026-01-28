Почти 400 бойцов СВО прошли реабилитацию в центре «Кристалл»

Порядка 400 участников СВО прошли реабилитацию в региональном центре «Кристалл» с момента его открытия.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Напомним, сегодня это основное учреждение в Саратовской области, где восстанавливаются военнослужащие.

— Решение о создании в Саратове современного реабилитационного центра для наших защитников приняли в 2024 году после встреч с бойцами и их семьями. За 2 года направили на модернизацию и переоборудование спортивного комплекса более 150 млн рублей из регионального бюджета. На эти деньги сделали ремонт в жилых комнатах и столовой, оснастили пищеблок, установили медицинское оборудование, специальные тренажеры. Проведенная работа позволила в 2 раза увеличить мощность центра, сегодня здесь одновременно реабилитацию могут проходить до 140 человек.

В прошлом году председатель Государственной Думы Вячеслав Володин взял шефство над учреждением и предложил создать здесь межрегиональный реабилитационный центр. При его поддержке благоустроен сквер: установлено новое освещение, малые архитектурные формы, проведено озеленение, появились зоны для игры в шахматы и настольный теннис. Со стороны региональной власти продолжим работу по развитию учреждения. Проговорили с руководством центра и врачами, что закупим дополнительное спортивное и медицинское оборудование. Перед министерством спорта поставлена задача просчитать необходимое для этого финансирование, — написал глава региона.

Подготовила Ольга Сергеева