В Саратове закрыли ларек с овощами и фруктами за нелегальный доход мимо кассы

Овощной павильон в Саратове опечатан за продажи без кассы.

Как сообщили в региональном управлении ФССП, индивидуальный предприниматель в период с июля по октябрь 2025 года реализовал продукцию на сумму 1,6 млн рублей, не применяя кассовый аппарат.

Это нарушение было совершено повторно — ранее бизнесмен уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Суд признал его виновным и постановил приостановить деятельность на 30 суток.

Предпринимателя официально предупредили о последствиях в случае продолжения торговли до истечения срока наказания. Павильон будет оставаться опечатанным в течение всего периода приостановки деятельности.

Ольга Сергеева