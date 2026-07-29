Почти 5 млн пассажиров за полгода перевезли саратовские трамваи

Общественный транспорт Саратова перевёз почти 50 млн пассажиров за полгода.

По данным министерства транспорта Саратовской области, за январь-июнь 2026 года автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом города воспользовались 47,1 млн человек. Этот показатель составил 98,7% от уровня аналогичного периода 2024 года.

Лидером по объёму перевозок стали автобусы — ими воспользовались 36,8 млн пассажиров. Троллейбусы перевезли 5,6 млн саратовцев, трамваи — 4,7 млн человек.

Среди маршрутов скоростных трамваев самый востребованный — № 9Д: за полугодие им воспользовались более 2,14 млн пассажиров. На втором месте маршрут № 8 с показателем 692 тыс. человек. Замыкает тройку лидеров маршрут № 6 — 225,2 тыс. пассажиров.

Ольга Сергеева