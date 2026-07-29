Студенты СГУ открыли смену в «Чардыме» квестом по вымышленному городу

Первый день прошел в игровом формате, а впереди — пять дней образовательных интенсивов и активного отдыха.

В лагере «Чардым» стартовала смена Профкома студентов СГУ. Участники погрузились в легенду: они прибыли в город «Чардымск», где знакомятся с профессиями напрямую от местных жителей. В первый день команды прошли квест по территории острова, пообщавшись и с министрами импровизированного поселения, и с простыми рабочими — врачами, полицейскими.

Впереди насыщенная программа, которая объединит отдых, студенческую активность и образовательные интенсивы. Организаторы обещают, что каждый день будет непохожим на предыдущий.

Ольга Андреева