Почти 7 тысяч саратовцев потеряли внутренний паспорт

В Саратовской области стало меньше новых паспортов, но и теряют их реже.

По данным ГУ МВД по Саратовской области, в регионе зафиксировано снижение выдачи внутренних паспортов. За одиннадцать месяцев 2025 года ведомство оформило 98 867 документов, что меньше показателей за тот же период 2024 (101 352) и 2023 (100 800) годов.

В то же время саратовцы стали внимательнее относиться к удостоверениям личности. Количество заявлений об утрате паспорта с начала 2025 года составило 6 772, что ниже уровня 2024 года (7 181), хотя и несколько больше, чем в 2023-м (6 464).

В МВД напоминают, что небрежное хранение паспорта, приведшее к его потере, является административным правонарушением по статье 19.16 КоАП РФ и может повлечь предупреждение или штраф от 100 до 300 рублей. При утере документа необходимо срочно обратиться в ближайший территориальный орган министерства.

Ольга Сергеева