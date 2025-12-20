Закон запретил в рекламе энергетиков и тоников обращаться к несовершеннолетним

В России ужесточили правила рекламы энергетиков.

Вступили в силу новые жёсткие требования к рекламе безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков. Поправки в закон «О рекламе» вводят ряд ключевых ограничений.

Теперь в рекламе таких продуктов запрещено обращаться к несовершеннолетним, а также делать акцент на содержании в составе БАДов или витаминов. Кроме того, любая реклама должна обязательно сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного потребления. Его формат строго регламентирован: например, в телерекламе — не менее 5 секунд, занимая минимум 7% площади кадра.

За нарушения правил предусмотрена административная ответственность по статье 14.3 КоАП РФ. Штрафы для юридических лиц могут достигать 500 тысяч рублей, для должностных лиц — 20 тысяч рублей. Рекламодатели будут отвечать за все нарушения, а распространители — только за отсутствие обязательного предупредительного сообщения.

Ольга Сергеева